شفافة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل "موريكس دور" 2025

كتبت- أسماء مرسي:

03:00 م 24/09/2025
حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال حضورهن مهرجان "الموريكس دور" 2025.

ورغم من ذلك، ظهرت بعضهن بإطلالات جريئة ومُلفتة على السجادة الحمراء، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير، وفقا لما أوضحته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي":

هليدا خليفة

بينما تألقت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة بفستان أخضر نيون جريء، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضي لامع.

ماجي بوغصن

أطلت الممثلة اللبنانية ماجي بو غصن بإطلالة جريء، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا مزيج من اللونين البرتقالي والأسود، مزين بتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ألين وطفة

أطلت الإعلامية ألين وطفة بفستان فضي لامع مرصع بالكريستال، من توقيع المصمم نيكولا جبران، بتصميم ضيق على الجسم، ومزود بفتحة ساق جانبية، ونسقت معه حذاء أنيق بنفس اللون، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها ومكياج بدرجات الألوان الترابية وركزت على رسمة عيونها.

إطلالات النجمات حفل موريكس دور نجمات الفن
