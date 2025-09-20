"فستان قصير وجريء".. مي عمر بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي عمر، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية فستان قصير فوق الركبة، متعدد الألوان، وبصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج، وحذاء أنيق باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "Foster Grant"، ارتداء النظارة الشمسية يضيف لمسة من الأناقة والجاذبية إلى الإطلالة، ويمنحها طابعا ساحرا يلفت الأنظار بأسلوب، كما تسهم في إخفاء علامات التعب أو قلة النوم، ما يمنح الوجه مظهرا أكثر إشراقا وحيوية.