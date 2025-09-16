6 إطلالات خطفت الأنظار في أسبوع الموضة في نيويورك

ثنائيات خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025.. من الكابل الأجمل؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

عاد أسبوع الموضة في نيويورك ليُظهِر مرةً أخرى مزيجاً رائعاً من الجرأة والرقي، حيث تألقت النجمات بإطلالات لافتة في الصفوف الأمامية ، بعضُها يُعبر عن أسلوب شخصي، وآخرُها يحاكي أحدث صيحات الموسم.

في التقرير التالي يسنعرض لكم موقع "مصراوي"، أبرز6 إطلالات تميزت بتنسيقها، وألوانها، في هذه الدورة، وفق ما جاء في موقع "People"، "The Independent".

فيما يلي أبرز هذه الإطلالات:

غوينيث بالترو

عادت غوينيث بالترو بعد غياب ثماني سنوات إلى صفحات NYFW، وأبهرت الجميع بإطلالتها في عرض Michael Kors الربيع/الصيف 2026.

اختارت سترة صوفية رمادية واسعة مع قميص أبيض بأكمام طويلة تحتها، وتنورة صوفية طيات باللون الرمادي أيضاً، وأكملت مظهرها بحذاء أسود بكعب مدبب وشعر أشقر مسترسل ناعماً.

إطلالة هادئة تجمع بين الأنوثة والرقي مع لمسات كلاسيكية بسيطة.

أوليفيا وايلد

أوليفيا وايلد لفتت الأنظار بإطلالة جريئة في نفس عرض Michael Kors، حيث ارتدت " توت سوت" شفافاً بأكمام طويلة يمكن أن يُرى تحته تفاصيل الجلد أو الطبقات الداخلية.

نسقت فوقه "بليزر"كبير وتنورة منخفضة الخصر وحذاء جلدياً.

الإطلالة تعبر عن التوازن بين الجرأة والموضة المتحررة مكياجها كان بظلال دخانيّة للعيون، مع شفاه برتقالية خفيفة، وشعر منسدل بتسريحة وسطيةتميل إلى الأسلوب الطبيعي.

سوكي ووترهاوس

ارتدت فستاناً قصيراً مع جوخ جلدي، مع جوارب أو جوارب عالية وحذاء بكعب عالٍ طويل يصل إلى الركبة.

اللون الأسود السائد وزخرفة الثنيات والأسطح المتباينة مثل الفراء أعطت إطلالتها طابعاً جريئاً متمرداً، مقارنة بإطلالات أكثر تحفظاً حولها.

ليلى راينهارت

اختارت قطعة من مجموعة Michael Kors خريف/شتاء 2025 التي أُطلقت في فبراير، مع لمسات تُظهر تداخل الخياطة والتصميمات غير التقليدية، مما جعلها من الإطلالات التي تُذكر في كل تغطيات الصف الأمامي.

كانت إطلالتها ملفتة لأنها تمثل مزيجاً بين الأسلوب الشخصي والموضة المعاصرة.

بريانكا تشوبرا جوناس ونيك جوناس

الثنائي البراق ظهر في عرض Ralph Lauren بإطلالات منسقة بدرجات اللون البني (brown tones).

بريانكا اختارت طقماً من blazer مطبع ضمن تنسيق يشمل تنورة شفافة أو شبه شفافة.

بينما نيك ارتدى بدلة بنية داكنة التنسيق بينهما أعطى إحساساً بالعائلة والأناقة الموحدة، وهو خيار كثيراً ما يُحبذه المصممون لإظهار التناسق البصري بين النجوم في حدث كبير.

أشر

أشر اختار مظهر رجولي أنيق أثناء حضوره عرض Ralph Lauren، حيث ارتدى جاكيتاً مربوطاً منح انطباعاً منظماً مع خطوط نظيفة.

وصلابة في التصميم، دون مبالغة في الزخرفة هذا النوع من الإطلالات يُظهر كيف يمكن للأزياء الرجالية أن تكون ضمن mesa moda مع الحفاظ على الرقي والبساطة.