مي عمر تتألق بإطلالة ساحرة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود

كتب - أحمد الضبع

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ ظهرت فيها بفستان أسود أنيق خطف الأنظار بجاذبيته.

فستان مي عمر

الفستان جاء بتصميم كلاسيكي راق، تميز بقصة انسيابية تبرز رشاقتها، مع لمسات ناعمة عند الخصر أضفت مظهرا أنثويا جذابا.

واعتمدت مي عمر تسريحة شعر منسدلة بانسياب طبيعي، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا ركز على إضفاء إطلالة هادئة وأنيقة.

دلالات ارتداء اللون الأسود

وينظر إلى اللون الأسود في علم النفس على أنه لون القوة والهيبة والجدية، وغالبا ما يلجأ إليه الأفراد للتعبير عن شخصية قوية أو لإبراز حضور لافت يوحي بالثقة والسلطة.

كما يمنح الأسود انطباعا بالرشاقة، إذ يعتقد أنه يساعد على إخفاء ملامح الجسم الزائدة، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الكثيرين في المناسبات الرسمية، وفقا لموقع ccolor.

ويرتبط الأسود أيضا بالأناقة والرقي، فهو لون كلاسيكي لا يندثر، يضفي لمسة من الغموض والجاذبية على من يرتديه.