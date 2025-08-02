بأناقة الأبيض والأسود.. سر جاذبية مي عمر في أحدث إطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار مؤخرا بإطلالة صيفية جذابة، تجمع بين الأناقة والبساطة.

الفستان. مزيج الأناقة والبساطة

ارتدت مي فستانا صيفيا قصيرا دون أكمام، تميز بتصميمه الجذاب ونقوشه باللونين الأبيض والأسود.

هذا المزيج الكلاسيكي من الألوان، مع النقوش المميزة، منح الفستان مظهرا فريدا وعصريا، كما أن قصة الفستان الأنيقة أبرزت قوامها الرشيق بشكل لافت، ما أضاف لمسة من الجاذبية إلى إطلالتها.

الشعر والمكياج



اختارت مي تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي، مع وضع مكياج بدرجات ألوان النيود التي تتناسب مع بشرتها.

إكسسوارات مشرقة ومتناسقة

أكملت إطلالتها بحذاء باللون الأصفر، الذي يضيف لمسة من الألوان المبهجة ويتناسق بشكل جميل مع الأجواء الصيفية المشمسة.

كما ارتدت نظارة شمسية أنيقة، تضفي لمسة من الأناقة على وجهها، وحقيبة يد كبيرة من الخوص باللون البيج.

وفقا لموقع "wifd"، ارتداء فستان مزين بنقوش باللونين الأبيض والأسود يمنح الإطلالة توازنا مثاليا بين الكلاسيكية والعصرية، ما يضفي على الفستان مظهرا أنيقا وجذابا ويناسب مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال، كما أن هذا المزيج اللوني يساعد على إبراز قوام الجسم بشكل متناسق، ويمنح مظهرا راقيا وبسيطا في الوقت ذاته.