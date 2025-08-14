بـ 3 إطلالات مختلفة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر انستجرام مجموعة من الصور.

الإطلالة الأولى

هنا الزاهد تظهر برفقة صديقتها أمام مرآة في مكان ديكوره صيفي، بإضاءة دافئة.

ترتدي فستان ماكسي صيفي بألوان بارزة من الأخضر والوردي، مع نقوش وورود، ما يعطي الإطلالة طابع بوهو أنيق.

وزهرة بيضاء في شعرها، عقد ناعم، وأسورة بسيطة.

وتركت شعرها طويل ومموج بطريقة طبيعية جدًا.

الإطلالة الثانية

طقم مكون من بنطال واسع وتوب بدون أكمام بنفس القماش بنقشة الباندانا باللون الوردي.

ونسقت شنطة كتف من القش، نظارات شمسية باللون الوردي، وسوار بسيط.

وتركت شعرها منسدل ومموج، بنفس الطابع الطبيعي.

الإطلالة الثالثة

توب أسود بحواف واضحة، وعقدين بسيطين بأحجار بيضاء، وساعة أو سوار فخم من لويس فويتون.

دلالات اختيار اللوك بصفة عامة وفق صيحات الموضة العالمية "Vogue".

ناعم، طبيعي.

الإطلالات راقيه.

التركيز على جمال البشرة والشعر الطبيعي.

يتناسب مع الأجواء الصيفية.