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7 صور ساحرة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

04:42 م الأربعاء 21 مايو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث ظهور لها، متألقة بفستان طويل باللون الأصفر بقصة انسيابية.

الفستان من توقيع العلامة التجارية "philosophy di lorenzo serafini"، وللمصمم إسلام متولي الذي أشرف على تنسيق الإطلالة.

لإكمال هذه الإطلالة، اختارت درة مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الطبيعية، بيد خبيرة التجميل منى جمال.

كما اختارت ترك شعرها منسدلاً على كتفيها، من تنفيذ صالون "الصغير".

وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة اقتصرت على حلق وخاتم.

تزامنت هذه الإطلالة مع صيحات الموضة لصيف 2025، حيث يتربع اللون الأصفر على عرش الألوان الرائجة، مانحا المرأة أناقة وتميزا لا مثيل لهما، وفقا لموقع "stylist".

وجاءت إطلالة درة مناسبة تماما لقوامها وشكل جسمها.

درة إطلالة درة درة باللون الأصفر
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