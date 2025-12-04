حصاد 2025| أجمل إطلالات الفنانة درة هذا العام

ستايل الأمراء.. أروى جودة مع زوجها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

خطفت الفنانة درة الأنظار بإطلالتها المميزة والجذابة خلال حضورها الحفلات والسهرات والمناسبات المهمة خلال عام 2025.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجمل إطلالات الفنانة درة التي أثارت الجدل هذا العام، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أخضر

ارتدت الفنانة درة فستان طويل باللون الأخضر بقصة "الكب" بصيحة قشر السمك، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

فستان أبيض

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الكم الواحد ونسقت معه قفازات بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان وردي

تألقت الفنانة درة بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

فستان أزرق

أطلت درة بفستان طويل منفوش باللون الأزرق بقصة "الكب" مصنوع من الحرير، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

فستان أسود

اختارت درة الظهور بفستان طويل باللون الأسود "كت" ضيق عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

فستان أصفر

ارتدت درة فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأصفر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.