رقي وأنوثة.. يسرا تلفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب "فوج"، الجاكيت التويد القصير الذي ارتدته الفنانة يسرا يعد رمزا للرقي والأنوثة، ويمكن تنسيقه مع بنطلون كلاسيك أو جينز باللون الأسود، كما فعلت الفنانة يسرا

وارتدت يسرا جاكيت التويد القصير باللون الأسود ونسقت أسفله توب باللون الأسود وبنطلون جينز بنفس اللون.

أما مكياجاها فاختارت أن تضع أحمر شفاه باللون الوردي الناعم، وهذا ساعدها على إبراز ملامح وجهها دون مبالغة.

واختارت يسرا أن تترك خصلات شعرها الويفي الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها باكسسورات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود يناسب الجاكيت الذي ظهرت به في أحدث ظهور لها.