"جمعت بين الأناقة والجرأة".. صبا مبارك بلوك شبابي جريء

كتب : شيماء مرسي

06:35 م 01/12/2025
    الفنانة صبا مبارك بلوك (4)
    الفنانة صبا مبارك بلوك (5)
    الفنانة صبا مبارك بلوك (3)
    الفنانة صبا مبارك بلوك (2)
    الفنانة صبا مبارك بلوك (6)

أطلت الفنانة صبا مبارك بلوك شبابي جريء، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "womenontopp"، اللون البيج الذي ارتدته الفنانة صبا مبارك أضفى على إطلالتها أناقة ورقي، كما أنه يعتبر من الألوان المرنة، مما يجعله مناسبا للإطلالات الكاجوال والمناسبات الرسمية.

وتألقت صبا بجاكيت قصير باللون البيج ونسقت معه جيب قصير وحذاء بنفس اللون وقميص باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا وراقيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت صبا أن تترك شعرها الكيرلي بأسلوب يتماشى مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق.

