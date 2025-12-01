إعلان

"الأسود يليق بها".. تفاصيل إطلالة مي فاروق في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

05:25 م 01/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مي فاروق (5)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مي فاروق (1)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مي فاروق (3)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مي فاروق (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة مي فاروق بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر مزود بحزام من الساتان بنفس اللون، من تصميم مصمم الأزياء "إيهاب العدلي".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وركزت على رسمة عينيها، بواسطة الميكب أرتيست "أمنية شرقاوي".

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها تتماشى مع تفاصيل فستانها الجذاب، بواسطة مصفف الشعر "محمود أحمد".

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بكعب عالي باللون الأسود.

إطلالة مي فاروق أحدث ظهور إطلالة أنيقة فستان طويل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة