"الأسود يليق بها".. تفاصيل إطلالة مي فاروق في أحدث ظهور

تألقت الفنانة مي فاروق بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر مزود بحزام من الساتان بنفس اللون، من تصميم مصمم الأزياء "إيهاب العدلي".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وركزت على رسمة عينيها، بواسطة الميكب أرتيست "أمنية شرقاوي".

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها تتماشى مع تفاصيل فستانها الجذاب، بواسطة مصفف الشعر "محمود أحمد".

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بكعب عالي باللون الأسود.