ساحرة وخطفت الأنظار.. إطلالات المشاهير في حفل "Oud Fashion Talks"

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 01/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    بلقيس بفستان ذهبي لامع
  • عرض 16 صورة
    ديما الأسدي بإطلالة ناعمة
  • عرض 16 صورة
    10
  • عرض 16 صورة
    ديما الأسدي بمجورهرات فخمةد
  • عرض 16 صورة
    صانعة المحتوي مينا الشخيلي
  • عرض 16 صورة
    بلقيس
  • عرض 16 صورة
    المطربة بلقيس بتسريحة الشعر المنسدلة
  • عرض 16 صورة
    ديما الأسدي بمجورهرات فخمةد
  • عرض 16 صورة
    الفاشنيستا الكويتية مريم رضا
  • عرض 16 صورة
    كلودين صعب بإطلالة جذابة رفقة زوجها مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب
  • عرض 16 صورة
    ديما الأسدي
  • عرض 16 صورة
    كلودين صعب
  • عرض 16 صورة
    مريم رضا بفستان مزيج من اللونين الأسود والأبيض
  • عرض 16 صورة
    كلودين صعب
  • عرض 16 صورة
    لجين عمران

تألق العديد من مشاهير العالم العربي في حفل العشاء السنوي الرابع لـ"عود فاشن توكس" Oud Fashion Talks، المنصة المتخصصة في الموضة والأزياء، الذي أقيم في أبراج الكويت، حيث جذبت إطلالاتهم الأنيقة والراقية أنظار الحضور.

بلقيس

اختارت المطربة بلقيس فستانا طويلا باللون الذهبي بقصة "الأوف شولدر"، مزينا بتطريزات لامعة وبصيحة "قشر السمك"، من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، وتنسيق الاستايلست سيدريك حداد.

أتمت بلقيس إطلالتها بمكياج بدرجات النيود ومجوهرات من مجموعة "ميسيكا" مكونة من عقد، وأقراط.

فوز الفهد

ظهرت خبيرة التجميل والبلوجر الكويتية فوز الفهد بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكم الواحد" وتصميم انسيابي، مع مكياج قوي تميز بأحمر شفاه باللون الوردي الداكن وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت الفستان مع كلاتش باللون "مينت جرين".

لجين عمران

خطف الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار ببليزر باللون الأسود، بقصة "الأوف شولدر"، زنسقت معه جيب طويلة من الترتر اللامع، مع حزام أسود عند منطقة الخصر، أبرز قوامها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وأكملت الإطلالة بكلاتش فضي ومجوهرات تشمل عقدا وأقراطا طويلة.

ديما الأسدي

أطلت عارضة الأزياء العراقية ديما الأسدي بفستان أسود طويل بقصة ضيقة على الجسم، مزين بتطريزات لامعة عند منطقة الصدر والأكتاف من توقيع مصممة الأزياء شهد الشارود.

أكملت ديما الإطلالة بمكياج ترابي وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت معها كلاتش ذهبي لامع.

كلودين صعب وإيلي صعب

ظهرت كلودين صعب، زوجة المصمم اللبناني إيلي صعب، بفستان أسود أنيق بأكمام واسعة وتطريزات ذهبية بسيطة عند منطقة الصدر، مع ترك شعرها منسدلا على الجانبين، بينما تألق إيلي صعب بإطلالة جذابة تتضمن بدلة سوداء كلاسيكية مع قميص وحذاء بنفس اللون.

مينا الشيخلي

اختارت صانعة المحتوى العراقية ومقدمة البرامج مينا الشيخلي إطلالة جريئة بفستان أبيض طويل بقصة الظهر المكشوف وفتحة ساق من أحد الجانبين، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج نيود، ونسقت الفستان مع حذاء وحقيبة باللون "أوف وايت".

مريم رضا

الفاشنيستا الكويتية مريم رضا، المعروفة باسم "مرمر"، تألقت بفستان طويل يجمع بين اللونين الأسود والأبيض، مزود بفتحة ساق جريئة، وأتمت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأقراط وساعة يد أنيقة.

حفل "Oud Fashion Talks" فساتين المشاهير بلقيس فوز الفهد

