كيف نسقت كارول سماحة إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

01:15 م 04/11/2025
    إطلالة كارول سماحة
    كارول سماحة في أحدث ظهور

ظهرت المطربة كارول سماحة بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت كارول فيست "كت" باللون الأسود، مزينا بأزرار باللون الأصفر من الأمام، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون البرتقالي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة المكيب أرتيست "paulconstantinian".

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كنتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

