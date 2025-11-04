كيف نسقت كارول سماحة إطلالتها في أحدث ظهور؟

"الأسود يليق بها".. داليا البحيري بـ بليزر أنيق في أحدث إطلالة لها

ظهرت المطربة كارول سماحة بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت كارول فيست "كت" باللون الأسود، مزينا بأزرار باللون الأصفر من الأمام، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون البرتقالي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة المكيب أرتيست "paulconstantinian".

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كنتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.