تخطت 3 ملايين جنيه.. سعر صادم وخيالي لحقيبة هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة لافتة، حيث ظهرت بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود المصنوع من خامة المخمل، وجاء مكشوفا عند منطقة الصدر.

الفستان يحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة Balmain، ما أضفى عليه لمسة فاخرة تجمع بين الجرأة والرقي.

مكياج وردي وتسريحة منسدلة

اعتمدت هيفاء مكياجا قويا بدرجات الوردي من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل، بينما تركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين بواسطة صالون "L'Atelier de Coiffure"، مما منح الإطلالة لمسة أنثوية ناعمة.

ونسقت النجمة اللبنانية إطلالتها مع حذاء أسود أنيق، إضافة إلى مجوهرات بسيطة مكونة من حلق وساعة يد.

حقيبة "هيرمس" النادرة

وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها بحقيبة يد نادرة من دار الأزياء الفاخرة هيرمس، من موديل "Cheval de Bois Mini Kelly 20"، المزينة بتفاصيل خشبية وقطع معدنية بلون البلاديوم، وهي من إصدار عام 2024.

ويعد هذا الإصدار من القطع المحدودة، ويبلغ سعرها 65 ألف دولار، أي ما يتجاوز 3 ملايين جنيه مصري.