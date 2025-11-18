إعلان

9 صور ومعلومات عن إطلالة بسمة في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

11:57 ص 18/11/2025
أطلت الفنانة بسمة بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت بسمة أنظار متابعيها بفستان طويل باللون البيج يتناسب مع قوامها ورشاقتها، ويتميز بأنه مزينا بالتطريزات من عند منطقة الصدر، من تصميم

مصمم الأزياء بيتر عبد الكريم وسعيد رمزي.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز جمالها وزادها جاذبية، بواسطة الميكب أرتيست نهال خليل.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من خاتم وحلق وانسيال.

الفنانة بسمة إطلالة بسمة أحدث ظهور إطلالة جذابة

