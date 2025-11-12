بإطلالة جريئة لقاء الخميسي تتألق في افتتاح القاهرة السينمائي

بإطلالة غير تقليدية.. محمد ثروت وزوجته يخطفوا الأنظار في مهرجان القاهرة

سلمى أبو ضيف تتألق في "القاهرة السينمائي" بفستان محتشم.. سعره 280 ألف

تألقت الفنانة لقاء الخميسي بفستان سهرة طويل وجذاب على السجادة الحمراء خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وارتدت لقاء فستان مزيج من اللونين الأخضر والأسود، ومزين بالترتر اللامع بالكامل.

يتميز بتصميم الكتف الواحد وكشكشة خضراء عند منطقة الصدر والكتف.

الجزء السفلي من الفستان أسود لامع مع فتحة جانبية عالية تكشف جزءاً من الساق.



واهتارت إكسسوارات حملت حقيبة يد صغيرة (كلاتش) باللون الأسود.



إطلالة ابنها

ظهر ابنها بإطلالة رسمية وكلاسيكية.

ةارتدى بدلة توكسيدو سوداء أنيقة.

شملت البدلة جاكيت بليزر أسود بياقة ساتان لامعة، وقميصاً أبيض، وربطة عنق على شكل فراشة باللون الأسود.

وأكمل إطلالته بحذاء أسود رسمي ولامع.



وجاء ذلك خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام بدار الأوبرا حتى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة كوكبة من النجوم.