فستان ليلة العمر.. الفنانة هايدي موسى بـ"لوك" زفاف مميز

كتب : شيماء مرسي

08:12 م 11/11/2025
    هايدي موسى وعريسها
    هايدي موسى
    هايدي موسى

احتفلت الفنانة هايدي موسى بزفافها على الإعلامي الرياضي محمد غانم، في أجواء مميزة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي.

اختارت هايدي فستان زفاف بتصميم كب كلاسيكي من الدانتيل الناعم، انسدل بانسيابية أنيقة عكست شخصيتها الهادئة والرومانسية.

وبحسب موقع GBS Herve Paris المتخصص في الموضة، يُعد قماش الدانتيل من أكثر الخامات التي تمنح العروس إطلالة أنثوية راقية، سواء استخدم لتغطية الفستان بالكامل أو لتزيين الأكمام والظهر والذيل.

أضافت هايدي لمسة ناعمة بتوب شيفون بنفس اللون، واكتملت الإطلالة بـ طرحة طويلة من التول الأبيض انسدلت بخفة خلفها، في مزيج مثالي بين الكلاسيكية والعصرية.

أما مكياجها فجاء هادئا بألوان وردية دافئة أبرزت ملامحها الطبيعية، بينما اختارت تسريحة الشعر المرفوع التي منحتها لمسة ملكية ناعمة تناسب هذه الليلة الخاصة.

هايدي موسى محمد غانم حفل زفاف

