جمالها لافت.. ندى كوسا بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ندى مرتدية فستان طويل باللون اللافندر بصيحة "الكرانيش"، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

نسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

ودائما ما تخطف ملكة جمال لبنان السابقة أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.