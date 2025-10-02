بالفضي اللامع.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة جذابة

من بينهم ياسمين صبري.. أبرز إطلالات المشاهير في عرض لوريال باريس

بفستان أسود كلاسيكي.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

أطلت الفنانة ياسمين صبري عبر صفاحتها موقع إنستجرام بملابس جريئة وعصرية ومناسبة للأجواء المسائية

بلون الرمادي الداكن أو الزيتي الباهت مصنوعاً من الجلد أو الجلد اللامع قليلاً، مما يمنحه مظهراً قوياً.

يتميز بتصميم مستوحى من زي العمل، مع ياقة قميص وسحاب أمامي، وأكمام منفوخة أو واسعة قليلاً، مع تحديد واضح عند الكتفين.

استخدمت حزام خصر عريض جداً باللون الأسود، ربما بنقوش جلدية أو تصميم مطوي، لشد الخصر وتحديد القوام بأسلوب درامي.

انتعلت جزمة طويلة باللون الأسود اللامع، بقصة ضيقة وطرف مدبب، وهي قطعة أساسية لإضافة الدفء والجرأة للإطلالة القصيرة.

أكملت الإطلالة بمجوهرات ذهبية عريضة، شملت قلادة ضيقة، وأقراطاً كبيرة وأساور متعددة، مما أضفى لمسة فخامة على الطابع العملي للزي.

تركت شعرها البني الداكن منسدلاً ومموجاً بحركة درامية تزيد من كثافته.

اعتمدت مكياجاً قوياً ومحدداً يركز على تحديد العيون وظلال العيون الترابية، مع أحمر شفاه بلون نيود