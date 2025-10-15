10 صور ومعلومات عن إطلالة ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور

من السخرية إلى الشهرة.. 15 صورة لمشاهير تعرضوا للتنمر لأسباب غريبة

تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يارا مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأبيض والأسود بأكمام واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وحقيبة يد باللون الأخضر الداكن.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم، وأسورة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من العلامة التجارية للأزياء "Levorchy".

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل ماسة.

وتسريحة الشعر بواسطة المصفف سامي عمار.