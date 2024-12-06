10 صور لـ يسرا تخطف الأنظار في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة يسرا في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة بسيطة.

أطلت يسرا بفستان طويل باللون الأخضر، جاء التصميم مناسب لشكل جسمها.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.