في يومهم العالمي.. 6 مواصفات أساسية يجب توافرها بسيارات كبار السن

تحتفل الأمم المتحدة في الأول من شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمسنين، بهدف التذكير بحقوق كبار السن ودورهم في المجتمع، إلى جانب التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وتعد قيادة السيارات من بين التحديات التي يواجهها المسنين، حيث يحتاج السائقون من كبار السن إلى سيارات بخصائص محددة تضمن لهم الأمان والراحة وتساعدهم في الحفاظ على استقلاليتهم على الطريق.

وفيما يلي رصد لأبرز الخصائص والمواصفات التي ينصح خبراء بتوافرها في سيارات كبار السن:

1. سهولة الدخول والخروج

من أهم المواصفات التي يبحث عنها كبار السن في السيارة أن تكون عملية وسهلة الاستخدام. لذلك يفضل الكثير منهم السيارات الكروس أوفر والـSUV الصغيرة، حيث توفر ارتفاعًا مناسبًا للمقاعد يسهل عملية الدخول والخروج دون مجهود كبير.

2. رؤية واضحة

مع ضعف النظر تدريجيًا، تزداد أهمية السيارات التي تمنح السائق رؤية بانورامية للطريق. النوافذ الكبيرة، المرايا الجانبية الواسعة، بالإضافة إلى الكاميرات الخلفية وأجهزة الاستشعار، كلها عناصر تعزز ثقة السائق وتقلل من احتمالية الحوادث.

3. أنظمة أمان ذكية

التقنيات الحديثة أصبحت صديقًا مثاليًا لكبار السن. أنظمة مثل التحذير من النقاط العمياء، المساعدة في البقاء داخل المسار، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، توفر طبقة إضافية من الأمان وتعوض عن التراجع الطبيعي في ردود الأفعال مع التقدم في العمر.

4. راحة داخلية

الجلوس لفترات طويلة خلف المقود قد يكون مرهقًا، لذلك يحتاج كبار السن إلى مقاعد مريحة تدعم الظهر وقابلة للتعديل كهربائيًا. كما أن عجلة قيادة مرنة يسهل التحكم بها، وأزرار واضحة بدلاً من الاعتماد الكلي على الشاشات اللمسية، تجعل القيادة أكثر بساطة.

5. إضاءة قوية

الرؤية الليلية تمثل تحديًا خاصًا مع التقدم في السن، لذا تعد المصابيح الأمامية القوية من نوع LED ونظام الإضاءة التلقائي عناصر لا غنى عنها لتأمين القيادة بعد الغروب.

6. حجم مناسب وسهولة المناورة

السيارة المثالية لكبار السن يجب أن تكون متوسطة الحجم، بحيث تسهل قيادتها وركنها في المدن، دون أن تفقد ميزة الراحة الداخلية أو الارتفاع المناسب للمقاعد.

