لويس هاميلتون يستعد لتحدٍ تاريخي مع فيراري في فورمولا-1

لندن - (د ب أ):

أكد السائق البريطاني لويس هاميلتون بأنه يستعد لأكبر تغيير في قوانين السباقات في مسيرته، وذلك قبل موسم حاسم مع فريق فيراري ببطولة العالم سباقات سيارات فورمولا-1.

ويستعد السائق المخضرم /41 عاما/ لخوض موسمه الثاني مع الفريق الإيطالي العملاق بعد عام مخيب للآمال لم يصعد فيه إلى منصة التتويج ولو لمرة واحدة، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

ومع ذلك، يأمل هاميلتون في أن يمنحه التغيير الجذري في القواعد الفنية للرياضة فرصةً لاستعادة حظوظه والمنافسة على لقب بطولة العالم الثامن، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر السائقين فوزا باللقب، والذي يتقاسمه حاليا مع النجم الألماني المعتزل مايكل شوماخر.

وكشف فريق فيراري عن الصور الأولى لسيارته الجديدة اليوم الجمعة، قبل أن يكمل هاميلتون عددا من اللفات على حلبة فيورانو الخاصة بالفريق، وذلك قبل التجارب المغلقة التي ستجرى الأسبوع المقبل على حلبة كاتالونيا بمدينة برشلونة الإسبانية.

ويعد الهيكل والمحرك والوقود والإطارات جديدة تماما بالنسبة للفرق الـ11 المشاركة في بطولة العالم هذا العام، فيما شدد هاميلتون قائلاً: "يمثل موسم 2026 تحديا هائلا للجميع، وربما يكون أكبر تغيير في القوانين شهدته في مشواري مع اللعبة".

وتابع: "عندما يبدأ عهد جديد، يدور كل شيء حول التطوير والنمو كفريق، والمضي قدماً في الاتجاه نفسه".

وأوضح: "بصفتي سائقا، كانت مشاركتي منذ البداية في تطوير سيارة مختلفة تماماً تحديا مثيرا للاهتمام، حيث عملت عن كثب مع المهندسين للمساعدة في تحديد مسار واضح".

وأكد: "سوف يكون عاما بالغ الأهمية من الناحية التقنية، حيث يلعب السائق دورا محوريا في إدارة الطاقة، وفهم الأنظمة الجديدة، والمساهمة في تطوير السيارة. إنه تحد نواجهه معاً كفريق".

وفي موسمه الأول مع فريق فيراري، تفوق شارل لوكلير على هاميلتون في التجارب التأهيلية 19 مرة من أصل 24 مشاركة، وأنهى السائق البريطاني الموسم متأخرا بفارق 86 نقطة عن زميله في الفريق بالترتيب العام لفئة السائقين.

وسوف يحظى هاميلتون بمهندس سباقات جديد للموسم المقبل، الذي ينطلق بأستراليا في 8 مارس المقبل، بعد انفصاله عن ريكاردو أدامي.