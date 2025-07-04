هاميلتون يأمل في العودة لمنصات التتويج من بوابة "سلفرستون"

سلفرستون - (د ب أ):

قال البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1، إنه يأمل ويدعو بإنهاء سباق الجائزة الكبرى في بريطانيا يوم الأحد المقبل على منصة التتويج،لينهي أسوأ سلسلة في مسيرته بدون أي تتويج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هاميلتون صاحب الرقم القياسي للفوز بالسباق الذي يقام في بلاده برصيد تسع مرات، أنهى السباق ضمن الثلاثة الأوائل في آخر 11 ظهور له على حلبة "سلفرستون".

ورغم ذلك لم يتواجد بطل العالم سبع مرات على المنصة بألوان فريقه الجديد فيراري، وذلك في 11 سباقا، وهي أطول سلسلة له دون تحقيق فوز في الموسم أو التواجد بين الثلاثة الاوائل.

وكان هاميلتون قد أنهى فترة دامت لعامين ونصف من الخسارة بفوز مهم في سلفرستون الموسم الماضي، وقال قبل سباق يوم الأحد المقبل إنه يأمل ويدعو بالفوز في السباق.

وأضاف: "دائما هناك سحر هنا في سلفرستون، أنه سباق مميز للغاية وأتمنى أن تقف إلى جانبنا كافة العوامل لأننا لسنا بسرعة ماكلارين، إذا استمر الطقس جافا سيحققون الفوز بسهولة".

وأوضح: "لا أنظر إلى الإحصائيات الخاصة بالمنصة وذلك شيء لا يؤثر علي أو أفكر به، لكننا هنا في سلفرستون ولا يوجد مكان أفضل من هنا لكي نغير مسارنا هذا الموسم وهذا ما نسعى إليه".