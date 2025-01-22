لويس هاميلتون يظهر لأول مرة داخل سيارة فيراري - صور

فيرستابن بطلًا لسباق سيارات فورمولا-1 للسنة الرابعة على التوالي

برلين - (د ب أ):

استمر أسبوع البريطاني لويس هاميلتون المثالي في فريق فيراري، اليوم الأربعاء، حيث أكمل لفاته الأول كسائق للفريق المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتم التقاط صور لبطل العالم سبع مرات بينما كان يقود السيارة في مضمار فيورانو الخاص بفيراري، والذي يتواجد على بعد خطوات من المقر الرئيسي للفريق في مارانيلو بإيطاليا.

وترك هاميلتون فريق مرسيدس، الذي فاز معه بـ6 ألقاب من السبعة التي توج بها، للانضمام لفيراري، وتضمن اسبوعه الأول في العمل لقاءات مع مسؤولي النادي، وتقديمه للموظفين، وجولات في مباني المصانع والمزيد من الأمور.

ونشر السائق أيضا صورة على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي لأول خوذه له لفريق فيراري باللون الأصفر مع شعار الفريق.

وفي فيراري، سيلتقي هاميلتون مع مدربته السابقة أنجيلا كولن من جديد. كانا قد تعاونا قبل موسم 2016 ولكنهما افترقا في 2023.

ووفقا للتقارير، انضمت كولن لشركة هاميلتون التي تحمل اسم "بروجكت 44"، والتي أنشأها هاميلتون لدعمه في عصره الجديد مع فيراري ومصالحه التجارية الأخرى، كأخصائية علاج طبيعي للفريق.

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