انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق حادث تصادم مروع، يعتقد أنه وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

بدأت الواقعة، بحسب ما أظهره الفيديو، بعد تعطل إحدى السيارات ليلًا في منتصف الطريق، ما دفع سائقها إلى النزول ومحاولة تنبيه المركبات القادمة في الاتجاه نفسه لتفادي الاصطدام بها.

ورغم نجاح عدد من السائقين في تجاوز السيارة المتعطلة بأمان، اصطدمت بها إحدى السيارات، لتتسبب في سلسلة من التصادمات المتتالية.

وأظهرت اللقطات أن الحادث كان من الممكن تجنبه إذا التزم قائد السيارة المتعطلة بإجراءات السلامة المرورية المتبعة في مثل هذه الحالات.

فيديو التصادم المتداول عبر فيسبوك



وفيما يلي أبرز الخطوات التي يجب اتباعها عند تعطل السيارة على الطرق السريعة:

إبعاد السيارة عن الطريق

يجب محاولة نقل السيارة إلى جانب الطريق أو أقرب مكان آمن بعيدًا عن حارة السير، مع تشغيل فرامل اليد بعد التأكد من خلو المنطقة المحيطة.

تشغيل أضواء التحذير

ينصح بتشغيل أضواء الإشارة الرباعية فور تعطل السيارة لتنبيه المركبات القادمة من الخلف.

استخدام مثلث التحذير

يجب وضع مثلث التحذير على مسافة لا تقل عن 45 مترًا من السيارة في حال كانت الرؤية واضحة، وتزداد المسافة إلى 70 مترًا أو أكثر عند ضعف الرؤية، خاصة خلال ساعات الليل.

فتح غطاء المحرك

يساعد رفع غطاء المحرك على تنبيه السائقين إلى أن السيارة متعطلة وليست متوقفة بشكل عادي.

طلب المساعدة

ينبغي التواصل مع خدمات الطوارئ أو المساعدة على الطريق أو أقرب مركز صيانة، بحسب طبيعة العطل.

الوقوف في مكان آمن

يمنع الوقوف بجوار السيارة المتعطلة على الطريق، كما يفضل نزول جميع الركاب والابتعاد عنها لمسافة آمنة حتى وصول المساعدة.

