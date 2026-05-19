تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الثلاثاء، مصنع النصر بحلوان، لمتابعة خطوط إنتاج سيارات جيتور X70 Plus وجاك JS2 التابعة لقصراوي جروب، وذلك بحضور عدد من قيادات المجموعة والمسؤولين التنفيذيين.

متابعة خطوط الإنتاج والتجميع المحلي داخل المصنع

شهدت الجولة تفقد مراحل التصنيع والتجميع المحلي داخل المصنع، إلى جانب متابعة خطط التطوير وإعادة التشغيل، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز توطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي خلال المرحلة المقبلة.

الاحتفال بتصنيع السيارة رقم 1000 من جيتور X70 Plus

كما شهد وزير الصناعة ومحافظ القاهرة الاحتفال بخروج السيارة رقم 1000 من طراز Jetour X70 Plus من خطوط الإنتاج، في خطوة تعكس استمرار خطط التصنيع المحلي للعلامة التجارية داخل السوق المصري، وتؤكد نجاح خطط التشغيل والإنتاج التي تنفذها “قصراوي جروب” بالتعاون مع شركائها.

خطط للتوسع وزيادة الإنتاج بالسوق المصري

وخلال الجولة، استعرضت الشركة خططها الحالية للتوسع في التصنيع المحلي، وزيادة حجم إنتاج سيارات Jetour X70 Plus وJAC JS2، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطرازين داخل السوق المصري، مع توجيه الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المحلية.

القصراوي: نستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي

وأكد محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة قصراوي جروب، أن المجموعة تواصل تنفيذ خططها التوسعية في قطاع التصنيع المحلي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.

وأضاف أن المجموعة تستهدف تقديم سيارات تجمع بين الجودة والتكنولوجيا الحديثة والقيمة التنافسية، إلى جانب تعزيز قدراتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بما يواكب النمو المتسارع في الطلب داخل السوق المصري.

ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الطرازات المجمعة محليًا

وأشار القصراوي إلى أن الوصول لتصنيع السيارة رقم 1000 من طراز Jetour X70 Plus يمثل محطة مهمة ضمن خطة الشركة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على خطوط الإنتاج داخل مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في الطرازات المجمعة محليًا، مع ضخ استثمارات جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتقديم منتجات تنافسية تلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

