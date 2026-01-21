أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، إطلاق عرض خاص احتفالًا بمرور 15 عامًا على نجاح طراز هافال h6، وذلك بالتزامن مع احتفال شركة جريت وول موتورز ببيع 4.68 مليون سيارة من الطراز حول العالم.

وأوضحت الشركة أن العرض يمتد خلال الفترة من 15 يناير وحتى 15 فبراير، ويتيح لعملاء هافال h6 الاستفادة من خدمات الصيانة الدورية المجانية لمدة 3 سنوات أو حتى 65 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة الصينية بمصر، أن ميزة الصيانة المجانية لها اشتراطات منها أن تُسجل باسم العميل طبقًا لرخصة السيارة الصادرة خلال فترة العرض.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هافال H6 الجديدة بالسوق المصري:

أبعاد ومساحات Haval H6 الجديدة

تأتي Haval H6 الجديدة بفئتين هما Platinum وUltra، وتأتي بطول يبلغ 4,703 ملم، وعرضًا يصل إلى 1,886 ملم، وارتفاعًا قدره 1,730 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,738 ملم، وسعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 560 لترًا، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لترًا.

أداء محرك Haval H6 الفيس ليفت

تعتمد Haval H6 على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

وسائل الأمان في Haval H6 الفيس ليفت

‎تتميز كل من فئتيPlatinum و Ultra بمنظومة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تعزز من ثقة السائق وسلامة الركّاب، حيث تأتي كلتا الفئتين مزودتين بـ6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة مكابح متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر والثبات، بالإضافة إلى نظام مساعدة الفرامل، وبرامج التوازن عند المنحدرات والمرتفعات، ومكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومنع تشغيل المحرك، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOF، إلى جانب كاميرا خلفية، رؤية محيطية 540 درجة، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.

أما فئة Ultra، فتضيف مستوى أعلى من الحماية الذكية بفضل مجموعة من أنظمة مساعدة السائق تشمل: جهاز تحذير المسافة الأمامية، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، نظام المساعدة على القيادة في الازدحام، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئة. كما تتضمن أنظمة متقدمة مثل نظام المحافظة على المسار، والتنبيه عند الخروج منه، والمساعدة في تغييره، إضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة ضد التصادم عند تغيير الحارة، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وصولًا إلى نظام الركن الذاتي، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا وذكاءً في فئتها.

‎‎التجهيزات الداخلية في Haval H6 الفيس ليفت

تتمتع الفئتين بمجموعة من التجهيزات الداخلية التي تعكس راحة وفخامة السيارة، حيث تضم شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني Shift by wire و مخرج كهرباء أمامي 12 فولت، مع وجود فتحات تهوية خلفية لمكيف الهواء، وتكييف أوتوماتيكي بتحكم مزدوج في درجة الحرارة.

‎التجهيزات الخارجية في Haval H6 الفيس ليفت

‎التجهيزات الخارجية في كلا الفئتين تعكس تصميمًا عصريًا ولمسات رياضية مدروسة، حيث تأتي السيارة بجنوط سبور قياس 19 بوصة تمنحها حضورًا قويًا على الطريق. كما تضم عجلة احتياطية من النوع المؤقت، بالإضافة إلى حامل سقف عملي يعزز من خيارات التخزين أثناء السفر، وتتميز أيضًا بمرايا جانبية كهربائية الطي لسهولة الاستخدام، ومرايا قابلة للتسخين، مما يجعل تجربة القيادة أكثر أمانًا وراحة في مختلف الظروف الجوية.

تتميز السيارة بمنظومة إضاءة متكاملة تعتمد على تقنية LED ، حيث تشمل مصابيح أمامية وخلفية LED، وإضاءة نهارية أمامية LED، بالإضافة إلى إشارات جانبية LED مدمجة في المرايا، ومصباح فرامل خلفي مرتفع يعمل بتقنيةLED ، إلى جانب مصابيح ضباب خلفية تعزز من وضوح الرؤية في الظروف الجوية الصعبة، أما فئة Ultra، فتُضيف لمسة من الفخامة داخل المقصورة من خلال إضاءة داخلية خافتة وملونة، تخلق أجواء راقية ومريحة أثناء القيادة ليلًا.

أنظمة الترفية في Haval H6 الفيس ليفت الجديدة

‎تأتي Haval H6 مزودة بأنظمة ترفيه متطورة تلبي احتياجات السائق والركّاب في كلا الفئتين Platinum وUltra، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 14.6 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto ، إلى جانب نظام Bluetooth®️ للاتصال اللاسلكي، وفيما يخص جودة الصوت، تأتي فئة Platinum مزودة بـ8 سماعات، بينما ترتقي فئة Ultra بمستوى الصوت مع 9 سماعات تمنح تجربة سمعية أكثر نقاءً وثراءً داخل المقصورة.

الأسعار

تقدم Haval H6 الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 299 ألف جنيه للفئة Platinum، والفئة الثانية Ultra سعرها الرسمي مليون 490 ألف جنيه.

