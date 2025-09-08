القاهرة - (مصراوي):

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة ستروين C5 Aircross الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2025.

وأوضح البرنامج الأوروبي أن طراز ستروين C5 Aircross هو نموذج شريك لسيارة بيجو 3008، وقامت Euro NCAP بمقارنة كلا السيارتين للتحقق مما إذا كانت نتائج اختبارات بيجو 3008 تنطبق على C5 Aircross ، وإجراء اختبارات إضافية عند الحاجة.

وتخضع كل من سيارات علامة بيجو وعلامة ستروين تحت مظلة مجموعة ستيلانتس العالمية لصناعة السيارات.

وواجهت ستروين C5 Aircross الجديدة محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

كما خضعت السيارة إلى سيناريو جديد من الاختبارات تحاكي اصطدام راكبي الدراجات بأبواب السيارات المفتوحة، والمعروف باسم Cyclist Dooring Prevention.

وتضمنت منظومة الاختبارات الحديثة أيضًا تجارب تصادم متعددة باستخدام نماذج تحاكي رأس طفل وبالغ، إلى جانب نماذج للساق العليا والسفلى، وذلك لمحاكاة الإصابات الواقعية للمشاة عند الاصطدام بالسيارات.

كما تم تعزيز الاختبارات الميدانية لتشمل أنظمة الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB) في سيناريوهات اصطدام بالمشاة وراكبي الدراجات، وتذكير الركاب بربط حزام الأمان، وتحذيرات من التعب أو التشتت أو ضعف الانتباه، وأنظمة دعم البقاء في المسار، والتحكم في السرعة عبر قراء سرعات الطريق.

وبانتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) السيارة 4 نجوم فقط من 5 نجوم.

وحصلت أنظمة الأمان بالسيارة المخصصة لحماية السائق على فعالية بنسة 80% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 85% والمارة بنسبة 79%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 62%.

يشار إلى أن ستروين C5 Aircros متاحة لعملاء السوق المصري بموديل 2026 وتقدم بفئتين من التجهيزات، وتباع بأسعار رسمية تبدأ من مليون و720 ألف جنيه للفئة الأولى ومليون و850 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.