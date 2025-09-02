استدعاء المئات من سيارات "نيسان باترول" 2025 في السعودية لسبب قاتل

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء 489 مركبة "نيسان باترول" موديل 2025، لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم في نقل الحركة.

وبحسب المعلن فإن هذا الخلل قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع عند الضغط على دواسة الوقود أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الثلاثاء، مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة بترومين لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.