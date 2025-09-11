ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة بوليستار عن إطلاق سيارتها الكهربائية Polestar 5 الجديدة نظير سعر يبدأ من 119 ألف و900 يورو.

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها الكهربائية Polestar 5 الصالون من فئة "الجران توريزمو" GT تعتمد على تقنية 800 فولت مع بطارية بسعة 112 كيلووات ساعة وبقدرة شحن تصل إلى 350 كيلووات، والتي توفر مدى سير يتراوح بين 565 و670 كلم.

وفي الموديل الأساسي، تعتمد السيارة Polestar 5 على سواعد محركين كهربائيين بقوة 550 كيلووات/748 حصانا، بينما يزأر الموديل الأعلى Performance بقوة 650 كيلوات/884 حصانا.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع الجران توريزمو الكهربائية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 1ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.