هيونداي تبيع أكثر من 7 آلاف سيارة هيدروجينية في أقل من ثلاثة أشهر

سول - (د ب أ):

قالت شركة هيونداي موتور، الأحد، إن مبيعات سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تعمل بالهيدروجين والمجددة من طراز نيكسو قد وصلت إلى ما يقرب من 7 آلاف وحدة منذ إطلاقها في يونيو الماضي، متجاوزة سابقتها بكثير.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مبيعات طراز السيارة الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين (إف.سي.إي.في) المحدث بلغت 6767 وحدة في الفترة من يونيو إلى أغسطس، متجاوزة بكثير الـ 1500 وحدة التي سجلها طراز الجيل الأول خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد إطلاقه في عام 2018، وفقا للشركة.

ويتميز الطراز الجديد بمدى قيادة يصل إلى 720 كيلومترا بشحنة واحدة ومجموعة نقل حركة عالية الكفاءة.

ولتعزيز السيارات الهيدروجينية، قدمت هيونداي موتور 32 سيارة نيكسو كمركبات بروتوكول لاجتماع وزراء الطاقة للتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في الشركة:"تزايد مبيعات سيارة نيكسو، إلى جانب استخدامها في الأحداث الدولية، يشير إلى أن التنقل بالهيدروجين أصبح تدريجيا جزءًا من الحياة اليومية".