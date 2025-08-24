برلين - (د ب أ):

أجرت شركة مانصوري تعديلات على السيارة بي إم دبليو XM لتمنحها مظهرا جريئا يخطف الأنظار.

وتأتي النسخة المعدلة من السيارة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) بتصميم خارجي جذاب للغاية يعول على التباين بين اللون الأسود المطفأ واللون الفيروزي اللامع، على الأقل في المواضع غير المغطاة بالكامل بواسطة الكربون المطروق.

وتأتي السيارة المعدلة بمصدم مثير للإعجاب ومزود بأجنحة صغيرة من الكربون، والتي تمتد حتى الكشافات، ولا تقل جرأة التصميم في مؤخرة السيارة، والتي تتمتع بمصابيح مكابح مستمدة من سباقات الفورمولا 1 في الأسفل، في حين يزين شعار مانصوري الأحمر النادر غطاء صندوق الأمتعة، وبالطبع تأتي السيارة مزودة باسبويلر كبير.

واعتمدت شركة مانصوري في سيارتها المعدلة على جنوط مقاس 23 بوصة مع أغطية باللون الفيروزي لصرة العجلات، حتى أن اللون الفيروزي يظهر حاليا على شعار شركة بي إم دبليو، وبالطبع يرجع ذلك إلى مسألة التفضيلات الشخصية، ولكنها ملفتة للأنظار في جميع الأحوال.

كما يهيمن اللون الفيروزي على جميع أرجاء المقصورة الداخلية للسيارة، على المقاعد والأبواب ولوحة القيادة، ويجمع هذا التصميم بين تطريز ماسي ولمسة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى ظهور سماء مرصعة بالنجوم على بطانة السقف.

وفي ضوء النهار ينعكس لون الجلد الفيروزي على الزجاج الأمامي، لتبدو سيارة مانصوري بشكل أكثر فخامة مقارنة بسيارة بي إم دبليو القياسية.

ولم تفصح شركة التعديل الألمانية عن أية بيانات بخصوص المحرك، علما بأن سيارة بي إم دبليو تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4ر4 لتر مع تربو مزدوج وتنطلق بقوة 653 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 800 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 1ر4 ثانية.