طرح سيارة كوينيجسيج الجديدة بسعر يعادل 262 مليون جنيه.. ماذا تقدم؟

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة "كوينيجسيج" (Koenigsegg) عن إطلاق الموديل Sadair’s Spear الجديد من أيقونتها Jesko الخارقة نظير سعر يبلغ حوالي 4.5 مليون يورو (262 مليون و310 آلاف جنيه مصري) تقريبًا، وذلك في إصدار محدود يقتصر إنتاجه على 30 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة السويدية أن الموديل Sadair’s Spear الجديد يعتمد على سواعد محركV8 بسعة 5.0 لتر، والذي يزأر بقوة تصل إلى 1.625 حصان، في حين تتخطى السرعة القصوى حاجز 480 كلم/س.

ويحتفظ الموديل Sadair’s Spear الجديد بالكثير من الملامح التصميمية لطراز Jesko، مع تعديلات موجهة نحو تحسين الديناميكية والثبات.

ويمتاز الموديل Sadair’s Spear الجديد بعجلات جديدة مصنوعة بالكامل من الكربون، والتي تتمتع بالخفة والدقة العالية بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، مع خيار استخدام إطارات Michelin Pilot Sport Cup 2 أو Cup 2 R عالية الأداء.

كما عملت الشركة السويدية على تقليل الوزن بشكل كبير، وذلك عبر استخدام نوابض أخف لنظام التعليق النشط ليصبح الوزن الإجمالي أقل بـمقدار35 كجم مقارنةً بالموديل القياسي.

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