سيارات جينيسيس الفاخرة تنطلق رسمياً في مصر خلال ساعات

كتب - محمود أمين:

تستعد علامة جينيسيس Genesis الفاخرة لدخول سوق السيارات المصري رسمياً، من خلال غبور جي بي أوتو وبحضور ممثلي العلامة الأم ووكيلها المحلي، والتي ستبدا اعمالها بافتتاح أول صالة عرض لجينيسيس في مصر.

نشأت جينيسيس كفئة سيدان رياضية داخل هيكل هيونداي عام 2007، قبل الانفصال رسميًا في عام 2015 لتتحوّل إلى علامة فاخرة مستقلة. كان أول إصدار رسمي تحت الاسم الجديد هو سيدان G90 ثم تبعته G80 التي تم تدشينها بمحركات احتراق تقليدية، وأضيفت لاحقاً نسخة كهربائية بالكامل، فيما استمر اسم G80 الأصلي بعد الإطلاق تحت علامة هيونداي.

تتوافر السيدان الفاخرة عبر موديلات G90 بنسختي قاعدة العجلات العادية والطويلة، بينما تُطرح Genesis G80 في نسختين تقليدي وكهربائي بالكامل EV، إلى جانب G70 الذي يُقدم بخيارين، النسخة التقليدية العادية ونسخة شوتنج بريك.

تقدم العلامة مركبات متعددة الاستخدام ، بدءاً من GV80 الذي يُقدم بنسخة كلاسيكية وأخرى كوبيه. كما تُطرح GV70 المتوفر بنسخة كهربائية أيضاً، فيما تُعد GV60 أول مركبة كهربائية صممت ومبنية بالكامل في إطار جينيسيس.