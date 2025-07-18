نصائح مهمة عند شراء بطارية سيارة جديدة

برلين - (د ب أ):

عند الحاجة إلى استبدال بطارية السيارة، يقع قائد السيارة في حيرة من أمره بسبب الأنواع المختلفة من البطاريات. وللتغلب على هذه الحيرة ينبغي الانتباه إلى بعض المعايير المهمة.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن البطارية تُستخدم في السيارة لبدء تشغيل المحرك، ويُعاد شحنها أثناء القيادة عبر الدينامو. غير أن جميع البطاريات القابلة للشحن ذات عمر محدود، مما يستلزم استبدالها بعد فترة من الزمن.

وأضافت المجلة الألمانية أنه في السابق كانت البطاريات تدوم أكثر من عشر سنوات، أما في السيارات الحديثة فقد لا تتجاوز مدة استخدامها أربع إلى خمس سنوات، وذلك نتيجة لتطور التكنولوجيا وارتفاع عدد الأجهزة المستهلكة للطاقة داخل السيارة مثل الشاشات اللمسية الكبيرة والتدفئة في المقاعد.

الاستبدال .. متى؟

وإذا لم يعد شحن البطارية مجديا باستخدام جهاز الشحن أو تسبب الشتاء الأخير في تلفها تماما، فيصبح من الضروري شراء بطارية جديدة. وقبل اتخاذ قرار الشراء، يجب معرفة نوع البطارية المناسبة للسيارة؛ إذ تختلف الأنواع والأحجام بشكل كبير.

وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أنه يمكن معرفة النوع المناسب من خلال دليل استخدام السيارة أو من خلال الرقم التسلسلي المدون على البطارية القديمة.

وعند شراء بطارية جديدة، ينبغي اختيار بطارية تحمل نفس الرقم. ويجب أيضا الانتباه إلى شكل البطارية وأبعادها والجهد الكهربائي والقدرة.

أنواع البطاريات

وتتوفر أنواع البطاريات التالية:

بطارية الرصاص الحمضية: هي الأكثر شيوعا، وتعد رخيصة نسبيا وتدوم حتى 10 سنوات. وكانت تتطلب سابقا صيانة دورية، أما الآن فهي "خالية من الصيانة.

بطارية :EFB هي نسخة محسنة من بطارية الرصاص، تدوم أطول وتتحمل عدد دورات شحن أكبر. لذا فهي تعد مثالية للسيارات المزودة بنظام تشغيل/إيقاف تلقائي.

بطارية :AGM متقدمة تقنيا وأكثر قوة، ومصممة للسيارات، التي تحتوي على أنظمة حديثة كاستعادة طاقة الكبح، لكنها أغلى بكثير من الأنواع الأخرى.

بطارية الليثيوم أيون: تتميز بكثافة طاقة عالية ووزن منخفض، ولكنها حساسة للتفريغ الزائد، وتُستخدم غالبا في السيارات الرياضية أو كمصدر طاقة إضافي في التخييم.

وبشكل عام، ينصح الخبراء الألمان بالاعتماد على الموديلات الواردة من شركات إنتاج موثوقة، كما يفضل الاستعانة بالخبراء في تركيبها.