أستون مارتن تطلق أقوى موديلات أيقونتها Vantage.. بقوة 680 حصان
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لندن - (د ب أ):
أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق الموديل S من أيقونتها Vantage الرياضية، والذي يعد أقوى موديلاتها حتى الآن.
وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Vantage S الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4 لترات، والذي يزأر بقوة 500 كيلووات/680 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Vantage S الرياضية بسرعة قصوى تبلغ 325 كلم/س.
وتتمتع السيارة Vantage S الجديدة بهيكل مشدود مع معايرة جديدة لإدارة المحرك، مع ناقل حركة أوتوماتيكي. كما تخطف السيارة الأنظار بجناح خلفي مميز وزعانف على غطاء المحرك.
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