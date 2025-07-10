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أستون مارتن تطلق أقوى موديلات أيقونتها Vantage.. بقوة 680 حصان

11:54 ص الخميس 10 يوليو 2025
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  • عرض 5 صورة
     أستون مارتن Vantage الرياضية
  • عرض 5 صورة
     أستون مارتن Vantage الرياضية
  • عرض 5 صورة
     أستون مارتن Vantage الرياضية
  • عرض 5 صورة
     أستون مارتن Vantage الرياضية
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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق الموديل S من أيقونتها Vantage الرياضية، والذي يعد أقوى موديلاتها حتى الآن.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Vantage S الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4 لترات، والذي يزأر بقوة 500 كيلووات/680 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Vantage S الرياضية بسرعة قصوى تبلغ 325 كلم/س.

وتتمتع السيارة Vantage S الجديدة بهيكل مشدود مع معايرة جديدة لإدارة المحرك، مع ناقل حركة أوتوماتيكي. كما تخطف السيارة الأنظار بجناح خلفي مميز وزعانف على غطاء المحرك.

Vantage S الجديدة السيارات الجديدة
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