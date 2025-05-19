قطعة صغيرة رخيصة تقلل من أداء مكيف سيارتك

كتب- محمود أمين :

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يعاني كثير من قائدي المركبات من ضعف أداء أجهزة التكييف، دون إدراك أن السبب قد يكون بسيطاً وهو "فلتر التكييف."

يعد فلتر هواء المقصورة أحد المكونات التي تهمل ويكون البحث عنها في أخر محاولات إعادة تأهيل مكيف السيارة إلى حالته الطبيعية من حيث الكفاءة، رغم دوره الحيوي في تحسين جودة الهواء داخل السيارة وضمان كفاءة نظام التبريد. ويؤكد خبراء صيانة السيارات أن هذا الفلتر، المصنوع غالبًا من الورق أو الألياف، يقوم بتنقية الهواء الداخل من الغبار والملوثات، لكنه يفقد فعاليته مع مرور الوقت وتراكم الأوساخ.

و يؤدي فلتر التكييف المسدود إلى ضعف تدفق الهواء داخل المقصورة، مما يقلل من كفاءة التبريد ويرفع من استهلاك النظام للطاقة. كما أنه قد يتسبب في انبعاث روائح غير مرغوبة نتيجة تراكم الرطوبة والعفن.

وتنصح الشركات المصنعة بتغيير فلتر الهواء كل 15,000 إلى 25,000 كيلومتر، أو مرة واحدة سنويًا على الأقل.

ومن أبرز علامات تلف الفلتر، ضعف الهواء، ووجود أصوات غير طبيعية عند تشغيل المكيف، أو تكاثف الضباب داخل السيارة بشكل متكرر.

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