رئيس فورد يرحب بتراجع ترامب وتخفيفه الجمارك على السيارات

واشنطن - (أ ب):

رحب الرئيس التنفيذي لشركة فورد لصناعة السيارات جيم فارلي، بمراجعات قواعد استيراد السيارات، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لصياغة سياسات تجارية تحفز النمو في صناعة السيارات الأمريكية.

وأشاد فارلي بإنتاج شركته المحلي، قائلا إنه يتفوق على المنافسين، وذلك خلال حضوره إطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "فورد اكسبديشن 2025"، في مصنع الشاحنات الضخم في كنتاكي.

وركز فارلي على السياسات التجارية خلال تصريحاته لعمال المصنع، بعد يوم من توقيع الرئيس دونالد ترامب على أوامر تنفيذية لتخفيف بعض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات وأجزاء السيارات.

وقال فارلي إن "التغييرات التي جرت هذا الأسبوع على خطط الرسوم الجمركية ستساعد في تخفيف تأثير الرسوم على صانعي السيارات والموردين والمستهلكين. لكن هذا ما نهتم به حقا.

وأضاف أنهم بحاجة إلى مواصلة العمل عن كثب مع الإدارة على مجموعة شاملة من السياسات لدعم رؤيتنا المشتركة لصناعة السيارات الصحية والمتنامية. ونحن لم نصل إلى هذا بعد".