فولكس فاجن تطرح نسخة جديدة من ID.4 الكهربائية

فولفسبورج - (د ب أ):

رغم النهاية الصعبة التي عانت منها السيارة الكهربائية الألمانية آي.دي4 من فولكس فاجن في العالم الماضي مع استدعاء السيارة لإصلاح خلل في مقابض الأبواب، ثم وقف البيع مما أدى إلى انخفاض مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 646 سيارة فقط، رفعت الشركة الألمانية أسعار نسخة 2025 من السيارة.

وقالت فولكس فاجن أكبر منتج سيارات في أوروبا إن سعر الطرز المزودة ببطارية قدرة 77 كيلووات/ساعة يبدأ من 46520 دولارا، في حين، كشفت عن اعتزامها استئناف إنتاج فئة البطارية 58 كيلووات/ساعة في وقت لاحق.

مع توفر الفئة ذات البطارية الأكبر من السيارة في الوقت الحالي، فإن سعر السيارة آي.دي 4 برو ذات الدفع الخلفي يبدأ من 46520 دولارًا بزيادة قدرها 220 دولارًا فقط عن العام الماضي. أما الفئة ذات الدفع الرباعي فيبدأ سعرها من 50420 دولارا، مع إضافة عجلات مقاس 20 بوصة بدلاً من العجلات القياسية مقاس 19 بوصة.

تأتي جميع سيارات برو مزودة أيضًا بمصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات استشعار المطر ومرايا مزودة بنظام تسخين، بينما يضيف طراز الدفع الرباعي زجاجًا أماميًا بنظام تسخين ووصلة سحب. في حين تم تجهيز القمرة في كل سيارات الفئة بشاشة مقاس 9ر12 بوصة وشاحن هواتف لاسلكي ومقاعد أمامية بنظام تسخين ونظام تحكم في درجة الحرارة يقسم القمرة إلى نطاقين بدرجتي حرارة مختلفتين حسب الرغبة.

ويبدأ سعر آي.دي4 برو إس من 51620 دولارا لفئة الدفع الخلفي بزيادة قدرها 200 دولار عن نسخة العام الماضي، في حين يبلغ سعر فئة الدفع الرباعي 55520 دولارا. ويبدأ سعر الفئة آي.دي 4 بروس إس بلس من 58720 دولارا بزيادة كبيرة عن نسخة العام الماضي وكان سعرها 6ر54 ألف دولار.