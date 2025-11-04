تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بأمريكا بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

واشنطن (د ب أ)

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تراجعا حادا خلال شهر أكتوبر، بعد انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي الاتحادي المخصص لشراء السيارات الكهربائية، وفقا لبيانات شهرية صدرت يوم الإثنين عن شركات السيارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي أُقر في يوليو، ودخل الإلغاء حيز التنفيذ مع نهاية شهر سبتمبر.

وأعلنت شركة "فورد" عن انخفاض مبيعات سياراتها الكهربائية بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4700 مركبة، في حين ارتفعت مبيعات السيارات التقليدية العاملة بالبنزين بنسبة 4ر3% لتبلغ نحو 153 ألفا و400 وحدة. وكانت "فورد" قد استثمرت مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لتوسيع إنتاجها من السيارات الكهربائية في محاولة للحاق بالمنافس الرئيسي "تسلا".

أما "تسلا"، التي عانت من تراجع في المبيعات خلال الأشهر الماضية، فقد سجلت مبيعات قياسية في الربع الثالث من العام، مدعومة بالمرحلة الأخيرة من الدعم الحكومي الأمريكي، إلا أن أرباحها الصافية انخفضت بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 37ر1 مليار دولار. ولا تنشر الشركة عادة بيانات شهرية لمبيعاتها في السوق الأمريكية، بل تقدم أرقاما ربع سنوية فقط. ويتوقع محللون أن تواجه "تسلا" تراجعا في مبيعاتها داخل الولايات المتحدة بعد انتهاء برنامج الدعم.

ولا تكشف جميع شركات السيارات الكهربائية عن بيانات مبيعاتها الشهرية، لكن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية ذكرت أن مبيعات طرازها الكهربائي "أيونيك 5" تراجعت بنسبة 63% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1600 سيارة. كما أعلنت شركة "كيا"، الشقيقة لهيونداي، عن انخفاض يقارب الثلثين في مبيعات طرازها الكهربائي "إي في 9" لتبلغ 666 مركبة فقط.