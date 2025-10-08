ارتفاع أسعار سيارات ديبال 2026 بعد أقل من شهرين على تقديمها بمصر

أكثر من 400 ألف جنيه تخفيض بأسعار سيارات زيكر في مصر.. التفاصيل

7 سيارات "أوتوماتيك" في مصر لا تتجاوز أسعارها مليون جنيه.. تعرف عليها

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي والتي شهدت زيادة بقيمة 40 ألف جنيه لمختلف الموديلات والفئات خلال شهر أكتوبر الجاري.

وانطلقت علامة ديبال التجارية التي تمتلكها شركة شانجان الصينية بمصر لأول مرة في الـ20 من شهر أغسطس الماضي، ويقدم الوكيل المحلي لعملاء السوق سيارتين فقط حتى الآن.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على تفاصيل وأسعار سيارات ديبال الجديدة في مصر:

ديبال S05

تتوف السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تعتمد نسخة المدى الممتد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC) بفضل مولد الطاقة الإضافي، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

وبعد ارتفاع أسعارها أصبحت سيارة ديبال SO5 الجديدة تبدأ من مليون و490.000 جنيه بدلًا من مليون و450.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه بدلًا من مليون و600.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ديبال SO7

تقدم ديبال SO7 الجديدة بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومترًا على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

وبعد قرار الوكيل المحلي بزيادة الأسعار الرسمية أصبحت السيارة تبدأ من مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV مقابل مليون و800.000 جنيه سابقًا، ومليون و940.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية بعد أن كان سعرها السابق مليون و900.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟