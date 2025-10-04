إعلان

نيسان تستدعي سيارات كهربائية في أمريكا بسبب مخاطر الحريق

كتب : مصراوي

11:34 ص 04/10/2025

علامة نيسان

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الإدارة الوطنية السلامة المرورية الوطنية الأمريكية أمس الجمعة، قيام شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور باستدعاء عدد من طرز سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة بسبب خطر نشوب النار في السيارة نتيجة الشحن السريع للبطارية.

وأضاف بيان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية أن نيسان تستدعي بعض السيارة الكهربائية ليف طرازي 2021 و2022 المجهزة بمنفذ شحن سريع من المستوى 3 لأن بطارية الليثيوم أيون قد ترتفع درجة حرارتها أثناء الشحن، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

سيقوم وكلاء نيسان في الولايات المتحدة بتحديث برنامج البطارية مجانًا. ونصحت الإدارة مالكي السيارات بعدم استخدام الشحن السريع من المستوى 3 حتى اكتمال الإصلاح.

نيسان عالم السيارات السيارات الكهربائية

