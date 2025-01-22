السيارات الكهربائية .. انتبه إلى هذه الوظيفة على الطرق الزلقة!

برلين - (د ب أ):

أوصى نادي السيارات "أوروبا" (ACE) في ألمانيا أصحاب السيارات الكهربائية بالانتباه إلى وظيفة "استرداد الطاقة" عند السير على طرق زلقة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الخبراء الألمان أن استرداد الطاقة الشديد قد يؤثر بالسلب على ثبات واستقرار السيارة على الطريق؛ نظرا لعدم قدرة نظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات (ABS) ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني (ESP) على التدخل بسرعة كافية.

وإذا كان بإمكان قائد السيارة ضبط مستوى استرداد الطاقة يدويا، فيتعين عليه اختيار أدنى مستوى للاسترداد عند القيادة على الطرق الزلقة. وتحتوي بعض الموديلات على نظام استرداد متكيف أو وضع خاص للقيادة في الشتاء أو على الثلوج؛ لذا فمن المستحسن الإطلاع على دليل السيارة.

جدير بالذكر أن السيارات الكهربائية الخالصة والهجينة يمكنها استرداد الطاقة عند الكبح؛ حيث يتحول المحرك الكهربائي عند القيام بالكبح إلى مولد ليحول الطاقة الحركية إلى تيار كهربي يتم توصيله إلى البطارية.