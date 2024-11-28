ارتفاع أسعار عدد من سيارات بايك الجديدة حتى 50 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات بايك موديل 2025 بالسوق المحلي.

وكشفت القائمة المعلنة من الوكيل المحلي ثبات أسعار السيارة BJ30 الأحدث في عائلة بايك بمصر، فيما ارتفعت أسعار السيارات الثلاث الأخرى بنسب تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات بايك بالسوق المصري:

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بفئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه، والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

بايك U5 Plus

ارتفعت أسعار بايك U5 Plus موديل 2025 التي تتوفر بفئتين من التجهيزات بقيمة 50.000 جنيه، وأصبحت تبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بايك X55

ارتفعت أسعار بايك X55 موديل 2025 التي تتوفر بثلاث فئات بقيمة ثابتة 30.000 جنيه، وبإضافة الزيادة أصبحت أسعار السيارة تبدأ من مليون 290.000 جنيه، والفئة الثانية مليون و390.000 جنيه، فيما الفئى الأعلى تجهيزًا بمليون و515.000 جنيه.

بايك X7

تقدم بايك X7 الصينية موديل 2025 بزيادة 30.000 جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 575.000 جنيه، والفئة الثانية بمليون و650.000 جنيه، بينما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بمليون و725.000 جنيه.

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