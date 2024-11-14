أودي تطلق نسخة هجينة من سيارتها الكروس أوفر A3 Allstreet

سيارة هاتشباك إيطالية موديل 2019 لاتزيد عن 520 ألف جنيه

إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي عن إطلاق نسخة دفع هجين Plug-in من سيارتها A3 Allstreet الكروس أوفر A3 المدمجة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها A3 Allstreet 40 TFSIe الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين تربو سعة 5ر1 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر.

وتتضافر جهود هذا المحرك مع محرك كهربائي بقوة 85 كيلووات/330 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى لتوليد قوة إجمالية تبلغ 150 كيلووات/204 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 350 نيوتن متر.

وتنطلق السيارة الهجينة بسرعة قصوى تبلغ 225 كلم/س. وفي حالة الاعتماد على المحرك الكهربائي فقط والبطارية سعة 7ر25 كيلووات ساعة، تصبح السرعة القصوى 140 كلم/س، بينما يصل مدى سير إلى 140 كلم.

وتتميز السيارة Allstreet 40 TFSIe الهجينة من خلال زيادة الخلوص الأرضي 30 ملم عن الموديل القياسي من السيارة، فضلا عن العجلات قياس 17 بوصة، كما تم تحسين مجموعة التعليق.

وتتضمن التجهيزات القياسية الإضافية نظام ديناميكيات القيادة Audi drive select، والذي يسمح بضبط خصائص السيارة في أوضاع مختلفة والتحكم في مكيف السيارة عبر شاشة MMI، التي تعمل باللمس.