أسعار ومواصفات بيجو 2008 الجديدة

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كتب - محمد جمال:

يوفر الوكيل المحلي لعلامة بيجو بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري 2008 الكروس أوفر موديل 2025 الجديدة، بفئتين من التجهيزات وأسعار رسمية تبدأ من مليون 659 ألف و990 جنيه.

تقدم بيجو 2008 موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 659 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألورا، والفئة الثانية جي تي لاين الأعلى تجهيزًا بمليون و799 ألف و990 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 2008 التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد بيجو 2008 بفئاتها المختلفة على سواعد محرك تربو صغير ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

تقف السيارة الجديدة على عجلات رياضية قياس 17 بوصة؛ وتتسارع من الثبات حتى 100 كم/س في ٩.٣ ثانيه، وتصل سرعتها القصوى 188 كم/س، وتستهلك متوسط 6.5 لتر لكل 100 كم.

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.159 ملم، وعرضها 1.829 ملم، وارتفاعها الكلي 1.556 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 165 ملم، وتتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 360 لترًا مكعبًا.

وبحسب الوكيل، تمتلك بيجو 2008 مجموعة شبه متكاملة من وسائل الأمان القياسية، يأتي في مقدمها أنظمة Abs - EBD - ESP -ASR - EBA، بالإضافة إلى 2 وسادة هوائية بالفئة الأولى و4 وسائد بالفئتين الثانية والثالثة، ومثبت ومحدد سرعه.

وتمتلك السيارة الفرنسية، أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية 180 درجة للمساعدة عند الرجوع للخلف، وحساسات إضاءة وأمطار، وتحذير للنقاط العمياء ومرآة مقصورة ذاتيه التعتيم.

السيارة مزودة كذلك بمرايات ضم كهرباء، وزر تشغيل/إيقاف المحرك، وعدادات ديجيتال 3D، ومصابيح ضباب LED، وفوانيس اماميه Full LED، وإمكانية دخول السياره بدون مفتاح.

ويتوفر بالسيارة باقة من وسائل الراحة والرفاهية، يذكر منها فرش نصف جلد ٦ الوان داخليه، وambition lights، وتكيف أوتوماتيك، وشاشة تحكم لمسية قياس ٧ بوصة يمكن ربطها مع أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو"، عدادات ماتريكس، فتحة سقف بانورامية.

وزودت مقصورة السيارة بـ4 مخارج USB ومشغل أقراص مدمجة MP3/DVD، ومدخل AUX وبلوتوث وكمبيوتر رحلات وتحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة.