أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بفيلم "أسد" للنجم محمد رمضان والذي يعرض في السينمات الفترة الحالية.

ونشر تركي بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فيلم أسد جميل وتقدم كبير في النوعية دي من الأفلام، النجم محمد رمضان ممثل كبير وفي المستقبل لو حصل تعاون في مسلسلات وأفلام أتوقع لها نجاح كبير".

وأضاف: "على فكرة صندوق الأفلام مستثمر 30٪؜ من الفيلم يعني شركاء".

ومن جانبه رد عليه محمد رمضان وعلق: "حبيبي وأخويا الكبير ".

كما علق رمضان على حسابه الرسمي، بموقع "فيسبوك"، ردًا على حديث تركي آل الشيخ، وكتب: "حبيبي يا أبو ناصر مبروك نجاح 7dogs ،وكل اللي اتقال إشاعات أسد و 7dogs أخوات".

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

أبطال فيلم 7Dogs

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

