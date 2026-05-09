شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم

كتب : مروان الطيب

11:29 م 09/05/2026
    الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم 2022
    بيتبول
    ريكي مارتن ببطولة كأس العالم 98
    بيبتبول وجينيفر لوبيز في الأغنية الدعائية لكأس العالم 2014
    الأغنية الدعائية لكأس العالم 90
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (4)
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (5)
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (3)
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (2)
    فريق bts يروج لبطولة كأس العالم في قطر
    مريام فارس تروج لبطولة كأس العالم 2022
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 وتستضيف البطولة هذا العام ثلاثة دول معا لأول مرة هم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشفت النجمة الكولومبية شاكيرا عن غنائها الأغنية الرسمية للبطولة هذا العام وتحمل اسم "Dai Dai" وسط حماس وترقب من قبل جمهورها ومحبيها حول العالم، إذ ارتبط اسمها بغناء الأغنية الرسمية للبطولة الكروية الأشهر في العالم أكثر من مرة.

ويتم اختيار هؤلاء النجوم لتقديم الأغنية الرسمية للبطولة، نظرا لشعبيتهم الجارفة حول العالم، وفي محاولة لنسب مشاهدات مرتفعة.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز النجوم الذين قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم:

1- "Un'estate italiana" - جيانا نانيني وإدواردو بيناتو (1990)، حققت الأغنية نجاحا كبيرا ويراها الكثيرون الأغنية الأجمل عاطفياً، وتعبر عن الروح الإيطالية الكلاسيكية، إذ أقيمت البطولة في هذا العام في إيطاليا.

2- "La Copa de la Vida" (The Cup of Life) - ريكي مارتن (1998): غيرت مفهوم موسيقى كأس العالم بإيقاعاتها اللاتينية الراقصة وصرختها الشهيرة "Go, Go, Go! Ale, Ale, Ale!"، وأقيمت البطولة في فرنسا.

3- "Waka Waka (This Time for Africa)" - شاكيرا (2010)، وتعتبر الأغنية الأكثر نجاحاً وشهرة في تاريخ المونديال. حققت انتشاراً هائلاً وأصبحت نشيداً عالمياً يتجاوز حدود الرياضة، وأقيمت البطولة في جنوب أفريقيا.

4- "We Are One (Ole Ola)" - بيتبول وجينيفر لوبيز (2014): الأغنية الرسمية لمونديال البرازيل، وتميزت بمزيج من الإيقاعات البوب واللاتينية، وأقيمت في أمريكا الجنوبية.

5- "Hayya Hayya (Better Together)" - كاردونا ودافيدو وعائشة (2022)، قدموا سويا الأغنية الرئيسية لمونديال قطر، التي ركزت على قيم الوحدة والترابط.

6- "توكو تاكا" شارك في غنائها كل من نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس ببطولة كأس العالم في قطر عام 2022، وهي أول أغنية تضم اللغة العربية، وتميزت بإيقاعاتها الراقصة.

7- - جونغكوك (2022) أداها نجم فرقة BTS في حفل افتتاح قطر، وحققت نجاحاً رقمياً كبيراً وتصدرت المبيعات العالمية.

8- "Dai Dai" - يتشارك في غنائها كل من شاكيرا وبيرنا بوي ، وتم الإعلان عنها مؤخراً لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، وتجمع بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية، وسط توقعات بتحقيق الأغنية نجاحا كبيرا فور عرضها يوم 14 مايو الجاري.

شاكيرا ريكي مارتن كأس العالم مريام فارس قطر 2022

