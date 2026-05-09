أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 وتستضيف البطولة هذا العام ثلاثة دول معا لأول مرة هم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشفت النجمة الكولومبية شاكيرا عن غنائها الأغنية الرسمية للبطولة هذا العام وتحمل اسم "Dai Dai" وسط حماس وترقب من قبل جمهورها ومحبيها حول العالم، إذ ارتبط اسمها بغناء الأغنية الرسمية للبطولة الكروية الأشهر في العالم أكثر من مرة.

ويتم اختيار هؤلاء النجوم لتقديم الأغنية الرسمية للبطولة، نظرا لشعبيتهم الجارفة حول العالم، وفي محاولة لنسب مشاهدات مرتفعة.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز النجوم الذين قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم:

1- "Un'estate italiana" - جيانا نانيني وإدواردو بيناتو (1990)، حققت الأغنية نجاحا كبيرا ويراها الكثيرون الأغنية الأجمل عاطفياً، وتعبر عن الروح الإيطالية الكلاسيكية، إذ أقيمت البطولة في هذا العام في إيطاليا.

2- "La Copa de la Vida" (The Cup of Life) - ريكي مارتن (1998): غيرت مفهوم موسيقى كأس العالم بإيقاعاتها اللاتينية الراقصة وصرختها الشهيرة "Go, Go, Go! Ale, Ale, Ale!"، وأقيمت البطولة في فرنسا.

3- "Waka Waka (This Time for Africa)" - شاكيرا (2010)، وتعتبر الأغنية الأكثر نجاحاً وشهرة في تاريخ المونديال. حققت انتشاراً هائلاً وأصبحت نشيداً عالمياً يتجاوز حدود الرياضة، وأقيمت البطولة في جنوب أفريقيا.

4- "We Are One (Ole Ola)" - بيتبول وجينيفر لوبيز (2014): الأغنية الرسمية لمونديال البرازيل، وتميزت بمزيج من الإيقاعات البوب واللاتينية، وأقيمت في أمريكا الجنوبية.

5- "Hayya Hayya (Better Together)" - كاردونا ودافيدو وعائشة (2022)، قدموا سويا الأغنية الرئيسية لمونديال قطر، التي ركزت على قيم الوحدة والترابط.

6- "توكو تاكا" شارك في غنائها كل من نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس ببطولة كأس العالم في قطر عام 2022، وهي أول أغنية تضم اللغة العربية، وتميزت بإيقاعاتها الراقصة.

7- - جونغكوك (2022) أداها نجم فرقة BTS في حفل افتتاح قطر، وحققت نجاحاً رقمياً كبيراً وتصدرت المبيعات العالمية.

8- "Dai Dai" - يتشارك في غنائها كل من شاكيرا وبيرنا بوي ، وتم الإعلان عنها مؤخراً لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، وتجمع بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية، وسط توقعات بتحقيق الأغنية نجاحا كبيرا فور عرضها يوم 14 مايو الجاري.

