قبل عزائه.. ماذا قالت إلهام شاهين عن هاني شاكر؟

كتب : هاني صابر

06:15 م 07/05/2026 تعديل في 06:38 م

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة رثاء للمطرب الكبير الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي الذي وافته المنية الأحد الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ74 عاما، وذلك قبل ساعات من إقامة عزائه.

رسالة إلهام شاهين لـ هاني شاكر قبل عزائه

ونشرت إلهام، صورة لها مع هاني شاكر، عب حسابها على فيسبوك، وعلقت: "صداقة العمر الغالية.. جمعتنا ذكريات في أوقات حلوة وأوقات صعبة.. صداقة حقيقية لأنه إنسان حقيقي فيه الجدعنة والشهامة والصدق".

وتابعت: "يمتلك أجمل ضحكة.. وجوده في أي مكان طاقة إيجابية تملأ المكان فرحة.. بيحب كل الناس وبيحب فنه جدا جدا.. ربنا يسعده بالجنة كما أسعدنا".

وأضافت: "سنظل نفتقده دائما ولكنه باقي في حياتنا بفنه الجميل.. الله يرحمك يا صديقي الغالي.. ويصبر زوجتك الإنسانة الجميلة نهلة،وإبنك شريف وأحفادك مليكة ومجدي.. خالص عزائي لهم ولكل عائلته وزملائه وأصدقائه ومحبيه من كل الوطن العربي".

مكان عزاء هاني شاكر

يقام اليوم الخميس مراسم عزاء الفنان الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وأعلن المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل مراسم عزاء الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدًا أن العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل.

وأضاف، أن العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل دون أي قيود على الحضور، نافيا ما تردد مؤخراً بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code للدخول.

هاني شاكر إلهام شاهين عزاء هاني شاكر

في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
بالصور- جمال مبارك وشخصيات عامة في عزاء الراحل هاني شاكر
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
كانت سلة غذاء الرومان.. رحلة داخل مدينة "أسمنت الخراب" بالوادي الجديد -صور
صياد الهواجس" في قبضة العدالة.. القصة الكاملة لمتحرش سور كلية البنات"
